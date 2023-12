. È questo l’obiettivo del fondatore di RedBird Capital Gerry Cardinale, patron anche del Milan, come ha rivelato lo stesso Cardinale al Forum sulle attività sportive universitarie di Sport Business Journal. Cardinale - riporta Calcio e Finanza - ha spiegato di essere stato attivo dietro le quinte per portare potenzialmente a Sin City la prossima squadra professionistica. “Stiamo valutando la possibilità di portare una squadra di espansione della NBA qui in collaborazione con LeBron James e Fenway Sports Group,” ha dichiarato Cardinale.James aveva precedentemente manifestato interesse nell’essere proprietario di una squadra di espansione NBA nella città. Anche se gli addetti del settore si aspettavano generalmente che RedBird e Fenway facessero parte di questi sforzi – RedBird, James e il suo partner d’affari, Maverick Carter, sono investitori in FSG – il loro coinvolgimento non era stato confermato in precedenza. “Abbiamo iniziato questo progetto tre anni fa. Il prezzo di una squadra NBA tre anni fa era di 3 miliardi di dollari. Oggi si parla di 5,5-6 miliardi di dollari per una squadra di espansione NBA. Non sono sicuro di poter farcela,” ha detto Cardinale, suggerendo anche che la decisione di Mark Cuban di vendere i Mavericks potrebbe essere legata a preoccupazioni sul continuo sviluppo economico.Forse sono evoluto fuori dall’esistenza, e forse ora sto passando il testimone a un fondo sovrano o a un fornitore a minor costo di capitale. Potrebbe essere che abbiamo raggiunto quel punto”, ha concluso.