con particolare attenzione al mercato statunitense. Quest’estate(il “Soccer Champions Tour 2023”), i cui numeri di sintesi sono stati svelati, su Linkedin, in un post a firma Halajie Barjiee, responsabile, da circa 1 anno, della comunicazione corporate della squadra lombarda.fermandosi tra l’altro in due città iconiche comedove l’undici rossonero ha affrontato, in tre amichevoli l’èlite del calcio europeo: la prima contro ilal Rose Bowl di Pasadena, la seconda, sempre nel contea di L.A., contro la, al Dignity Health Sports Park, la terza ed ultima contro ilall’Allegiant stadium di Las Vegas.oltre a numerose attivazioni per i partner, incontri istituzionali e di business. E ancora decine di interviste e incontri stampa.che hanno partecipato a match e iniziative extra calcistiche, condividendo contenuti esclusivi o rilasciando dichiarazioni sul marchio Milan, tra cui(ala dei L.A. Lakers/NBA),(Orlando Magics/NBA),(Golden State Warriors/NBA),(team di calcio femminile di Los Angeles), Bleacher Report (sito web, con sede a San Francisco, dedicato ai tempi dello sport), l’emittente tv ESPN, la rivista maschile Esquire e molti altri soggetti.Un’occasione unica per preparare l’inizio ufficiale della stagione e accelerare il: rafforzando reputazione e legame emotivo con tutti gli stakeholder (a partire dai tifosi, business partner e istituzioni).(la Major League Soccer, l’equivalente della Serie A italiana, è cresciuta in misura esponenziale negli ultimi cinque anni). Un’area geografica in cui il calcio (anche se sarebbe meglio parlare di “soccer”) ha ancora un forte potenziale, in vista dei prossimi Mondiali di calcio 2026 (si giocherà negli States, in Canada e in Messico).(dati Nielsen); è il brand calcistico italiano più conosciuto (dati YouGov); può contare su unae ha attivato collaborazioni strategiche con icone dello sport e dell’intrattenimento a tutto tondo, come gli Yankees, New Era, Warner Bros., Apple Music o ancora(videogioco fantasy dedicato al calcio sviluppato da Psyonix Studios). Un mercato in cui ha le radici proprio la proprietà rossonera, ovvero il fondo(nato nel 2014 su impulso di Gerry Cardinale, attuale proprietari del club), le cui competenze nello sport-business, media ed entertainment sono fondamentali per il futuro.Sempre sulla strada dellaè l’inaugurazione recente dello store, tra i maggiori hub aerei nazionali e internazionali (situato all’interno del terminal 1, nell’area partenze Schengen). Nel 2022 Malpensa ha visto transitare oltre 21 milioni di passeggeri e 700 mila tonnellate di merci, collocandolo rispettivamente al secondo e al primo posto in Italia. La scelta di aprire questo nuovo punto vendita rientra all’interno della, che ha visto anche la ristrutturazione del negozio ufficiale di San Siro, così come l’apertura del matchday o di pop-up store nazionali/internazionali a Milano centrale, Riyadh (durante la Supercoppa Italiana) e, appunto, durante lo US Tour (nelle città di Los Angeles e Las Vegas).