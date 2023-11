Milan e Tolosa potrebbero non avere più la stessa proprietà. Il fondo di investimenti americano RedBrid Capitals sta valutando infatti la cessione del club francese e sta studiando un piano di uscita. La notizia è stata data da Bloomberg che cita fonti interne alla società che restano anonime.



RedBird è guidata da Gerry Cardinale e ha sede a New York, e dal 2020 ha acquisito una partecipazione dell’85% delle quote del Tolosa calcio. Proprietario anche del Milan, ad inizio anno RedBird è stata chiamata ad inizio stagione dalla Uefa per esaminare un possibile conflitto di interessi nelle partecipazioni alle coppe europee dei due club con la Federcaclio europea che ha accettato la co-partecipazione dietro alla certezza di una gesionte indipendente.



Ci sarebbe però anche la volontà di vendere il club dietro alla decsione, successiva alla richiesta della Uefa, da parte di Gerry Cardinale di dimettersi dal consiglio di amministrazione del Tolosa. Inoltre la Ligue 1 sta lavorando in questi giorni per negoziare un nuovo accordo sui diritti tv, che migliorerà i conti e avrà un impatto su qualsiasi potenziale valutazione del Tolosa in sede di vendita.