RedBird vende il Tolosa a un'altra società americana? Arriva la smentita

Le Toulouse FC dément catégoriquement les informations récemment parues dans divers médias et sur les réseaux sociaux prétendant une vente officielle du club.



Ces rumeurs sont totalement infondées et dénuées de toute vérité.



La direction, le staff technique et l'ensemble des… pic.twitter.com/6hlVO6VLyK — Toulouse FC (@ToulouseFC) January 16, 2024

vende il, anzi no. Il futuro del club occitano è finito sotto i riflettori della cronaca in Francia. A novembre il media Bloomberg aveva annunciato il processo di vendita della società, in queste ore L'Equipe ha rilanciato la questione parlando di- Secondo il quotidiano transalpino, che detiene l': si tratta di una società con sede a New York che vanta buoni rapporti, anche perché Otro Capital Group è stata creata da Alec Scheiner, Niraj Shah e Isaac Halyard, tre vecchi collaboratori di RedBird. Da ricordare che RedBird oggi è proprietaria delsul quale sta concentrando grandi investimenti economici e che la UEFA, lo scorso luglio, ha aperto alle multiproprietà nelle proprie competizioni ma con limitazioni, come ad esempio che non ci siano scambi di giocatori tra società controllate dalla stessa proprietà.- Nella serata di ieri, martedì 16 gennaio, il Tolosa ha pubblicato un'immediata e seccaalle voci secondo cui la cessione sarebbe già ufficiale: "Il Tolosa smentisce categoricamente le informazioni recentemente pubblicate su diversi media e sui social network, sostenendo una vendita ufficiale del club. Queste voci sono del tutto infondate e prive di ogni verità. La dirigenza, lo staff tecnico e tutti i dipendenti sono concentrati sulle ambizioni e sulle sfide entusiasmanti che attendono il club per il resto della stagione".