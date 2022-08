L'ex allenatore inglese Harry Redknapp, parlando a The Blyne, ha dato un aggiornamento a suo dire definitivo sul futuro di Frenkie de Jong, centrocampista olandese del Barcellona:



"So per certo che vuole andare al Chelsea. Lo United non lo prenderà: ho parlato con qualcuno molto in alto al Manchester United e so che Frenkie ha deciso".