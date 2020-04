Veinte años del taconazo de Redondo al Manchester United. Atemporal. pic.twitter.com/0wZ833LhNq — Madridihmo (@Elmadridihmo) April 19, 2020

Fernando, ex centrocampista di Tenerife,e Milan, parla ad As a 20 anni dall’assist contro il Manchester United in Champions League, il: “Non mi sembra vero siano passati 20 anni. Non mi sento una leggenda. Però è molto gratificante per mi vedere e ricevere l’affetto della gente. Il mio rapporto col Real Madrid è eterno. Non gioco coi veterani per la lesione al mio ginocchio, però ci sentiamo sempre”.- “Allenatore? Ho avuto due proposte concrete la scorsa stagione, ma non era il momento giusto. La formazione è importante eho in programma viaggi in Italia, Spagna e Inghilterra per studiare”.- “Fede? Gioca nell’Argentinos Juniors è molto giovane (è un 2003, ndr), è vero che lo stanno seguendo in Inghilterra, ma deve continuare a crescere”.