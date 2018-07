C'è rassegnazione. E grande tristezza per la probabile, imminente partenza di Alisson. Che poi è una specie di stillicidio. Lo sapete come va no? Circolano le voci, escono le cifre e i soldi che vorrebbe il club per cederlo, poi le offerte d'ingaggio che i solitamente loquacissimi procuratori spargono al vento come borotalco nel Maestrale. E, poi, l'ultima mazzata arriva via social: un like galeotto ben assestato da qualcuno dell'entourage di un giocatore _ se non del giocatore stesso _ e addio, ci siamo. Era successo, in favor di Roma, con Kluivert che piazzava like a raffica sulle cose romaniste, scaldando il cuore dei tifosi. Succede, ora, con Alisson. O, meglio, con il suo procuratore Ze Maria Neis, che ha messo un like sull'immagine di Alisson di Reds vestito, con la maglia del Liverpool, in un fotomontaggio realizzato dai tifosi inglesi.

E' una specie di De Profundis sull'imminente addio dell'Uomo dei Miracoli. Un indizio ormai evidente su quanto si stia lavorando sull'operazione. Che poi sia Liverpool, Chelsea o Madrid, a noi cosa cambia? Zero. E in ogni caso appare evidente come le speranze di trattenerlo per un altro anno si siano assottigliate all'altezza di un foglio di carta velina. Sapete come la penso e non è che sia un pensiero così originale: se ogni anno vendi i migliori, di strada ne puoi fare, ma difficilmente verso titoli e trofei. E' la storia recente della Roma.

E' altrettanto vero, però, che fare i conti con la realtà è una responsabilità che tocca per primi i dirigenti della Roma. E, allora, vendere Alisson adesso o mai più. Perchè mai e poi mai il suo valore potrà impennarsi oltre i 70 milioni (circa) che chiede la Roma. E' possibile che Alisson disputi un'altra stagione come quella passata? No. E non per chissà quale premonizione sul futuro rendimento, ma semplicemente perchè è difficile che la Roma possa arrivare di nuovo in semifinale di Champions mettendo in vetrina il suo portiere come mai prima in novant'anni di storia, se si eccettua la disgraziata notte con il Liverpool ai tempi di Liedholm e Falcao. Quindi, se si riduce il palcoscenico per Alisson, come è altamente probabile, si riduce anche la possibilità di rubare l'occhio come accaduto nella stagione passata. E mille parate in campionato non faranno mai opera di compensazione, in questo senso, perchè sono le grandi competizioni internazionali ad ergere il giocatore a ruolo di fenomeno, c'è poco da fare. Quindi, se andrà via, che lo faccia subito, a quel prezzo esorbitante per un portiere e non se ne parli più, perchè prima accade e prima ci si può rassegnare ad un addio doroso che più doloroso non si può.