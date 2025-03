Reggiana, arriva Destro da svincolato: è ufficiale

Getty Images

Colpo a sorpresa per la Serie B:. Ad annunciare l'ingaggio è stato il club granata con un comunicato ufficiale col quale hanno annunciato l'arrivo della punta: "Mattia Destro è un nuovo calciatore della Reggiana. L’attaccante, classe 1991, con oltre 300 presenze e 100 reti all’attivo tra Serie A e Nazionale italiana, ha siglato un accordo con il Club granata fino al 30 giugno 2025. Benvenuto a Reggio Emilia, Mattia!"- L'ultimo club di Mattia Destro è stato l'Empoli al quale è stato legato nelle ultime due stagioni., a fine stagione scade il contratto e rimane svincolato. Dopo aver passato tutta l'estate senza squadra, a fine agosto torna all'Empoli dove nel 2023-24 gioca quindici partite ma senza segnare in una stagione complicata nella quale la squadra ha cambiato tre allenatori: partiti con Zanetti, dopo le prime quattro partite è stato sostituito da Andreazzoli e poi è arrivato Nicola che è riuscito in extremis a conquistare la salvezza.

- La Reggiana è in piena zona playout:. La squadra di Viali ha segnato 31 gol ma ne ha presi 41, non vince dal 26 gennaio scorso quando ha conquistato i tre punti grazie al successo interno col Palermo, e nelle ultime otto partite ha totalizzato quattro pareggi e quattro sconfitte. Nell'ultimo turno ha perso 1-5 a Reggio Emilia contro il Sassuolo.- L'allenatore inserirà Destro come punta centrale nel suo 4-3-3, da capire se partirà subito titolare o avrà bisogno per ritrovare la condizione partita dopo quasi un anno senza partite ufficiali.sono i due attaccanti che hanno giocato di più al centro dell'attacco in questa stagione,sono gli esterni con più minutaggio anche se entrambi hanno giocato sia sulla fascia che sulla trequarti, con il secondo che può arretrare anche sulla linea di centrocampo.