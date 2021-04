La Reggiana alza la voce. Tramite una nota diffusa sul proprio sito, la società emiliana ha preso posizione dopo la decisione del Giudice Sportivo di far rigiocare Empoli-Chievo, partita rinviata a causa dei tanti casi di positività nella formazione toscana a differenza di quanto avvenuto a inizio stagione, quando la stessa Reggiana fu condannata al 3-0 a tavolino contro la Salernitana.



"La società AC Reggiana - si legge - preso atto del Comunicato Ufficiale n.219 della Lega Nazionale Professionisti Serie B diffuso in data odierna, esprime il proprio dissenso in merito alla decisione di rigiocare la gara Empoli – Chievo e al riconoscimento della “causa di forza maggiore” che non è stata considerata per i contagiati da Covid-19 presenti nel gruppo squadra granata nel mese di Ottobre.



Premessa la totale solidarietà e vicinanza umana ai contagiati dell’Empoli e di tutte le altre squadre che si sono imbattute nel Virus, restano grande amarezza, forte sconcerto e totale stupore in merito alle differenti risoluzioni di una medesima situazione.



Si evidenzia come tale trattamento abbia dato peso differente ai contagiati del nostro club rispetto a quelli della società toscana: 29 persone colpite da Covid-19 non sono state ritenute sufficienti per il rinvio della partita.



Questa disparità di giudizio all’interno della stessa categoria non garantisce in nessun modo la regolarità del campionato in corso".