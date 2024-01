Reggiana, Girma si racconta: 'Dovevo andare all'Hannover, ma il Covid mi ha costretto ai dilettanti'

Natan Girma, sorpresa della Reggiana e a segno nelle ultime partite per la squadra di Nesta, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport il suo percorso fino alla Serie B:



"Dai 13 ai 17 anni ho giocato per due club dilettantistici in Svizzera. Organizzavano le partite in campagna, però non ho mai mollato. Poi è arrivato il Servette. Sono partito dalle giovanili. Vivevo e studiavo a Losanna, dovevo fare due ore di auto per andare agli allenamenti a Ginevra. Frequentare la scuola era difficile, il viaggio troppo lungo. Quando avevamo la doppia seduta prendevo un tappetino e dormivo in palestra. Poi mi svegliavo e mi allenavo. Il Covid ha cambiato la mia carriera: dovevo firmare per l’Hannover, seconda divisione tedesca. Era tutto fatto, all’ultimo la trattativa è saltata. Mi sono ritrovato solo. Il mio agente Gabriele La Manna mi ha convinto a venire in Italia, tra i dilettanti".



IN ITALIA - "Al primo allenamento col Sona il campo era in pessime condizioni. Non volevo firmare, ma era l’unico modo per ricominciare. Per fortuna ho accettato. Il ds della Reggiana Goretti mi ha notato dopo un gran gol da 35 metri. Sono arrivato a Reggio il 31 dicembre 2022. Il giorno dopo ero già in campo ad allenarmi".