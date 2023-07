Il colpo Manolo Portanova per la Reggiana si sta rivelando fin da subito un boomerang. L'esterno ex-Juve e Genoa è stato annunciato come acquisto ufficiale nella giornata di ieri, ma le accuse a lui rivolte, nonostante ci sia ancora un processo d'appello da svolgersi, non sono risultate gradite alla tifoseria emiliana che si sta animando in protesta.



Portanova è stato condannato a 6 anni di carcere in primo grado per violenza sessuale di gruppo, per un fatto avvenuto in un appartamento a Siena nella notte tra il 30 e 31 maggio 2021. Il giocatore si è sempre professato innovente e, come detto, ha fatto ricorso con il processo d'appello che è previsto per novembre.



Proprio come accaduto 6 mesi fa con il Bari, oggi anche i tifosi della Reggiana non vogliono il giocatore fra le proprie fila e come riportato da Ansa stanno minacciando di restituire gli abbonamenti e organizzare proteste. Anche parte dei sindacati e della classe politica cittadina è contro questo affare.