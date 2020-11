E' un fiume in piena il direttore sportivo della Reggiana Doriano Tosi dopo l'inevitabile esito della partita con la Salernitana, non disputata a causa delle 18 positività al Covid registrate tra i calciatori e che porterà a una sconfitta a tavolino per 3-0. Il club emiliano, neopromosso in Serie B, aveva infatti giù utilizzato nel turno precedente il bonus per ottenere il rinvio della partita, ma il dirigente reggiano non ci sta e fornisce la sua ricostruzione a Il Resto del Carlino.



COME MOGGI E GIRAUDO - "Sono deluso, avvilito e frustrato, ma visto che sono 30 anni che sono nel calcio e non ho paura che questi personaggi mi stronchino la carriera, posso dire le cose come stanno: prima c’erano Moggi e Giraudo, adesso c’è Lotito, stop. Non c’è molto altro da aggiungere. Ho fatto tre proposte alla Salernitana: la prima era rinviamola a data da destinarsi, scegliete voi quando e a noi va sempre bene, la seconda era di giocare martedì e l’ultima, pur consapevoli che probabilmente non ce l’avremmo fatta, di giocare lunedì".



Tosi ha proseguito: "La risposta? Sento i miei e poi ti dico. Che significa "Sento Lotito e poi ti dico. Per tre volte la risposta è stata 'Non se ne parla'. Ma non so nemmeno perchè ho perso tempo, sapevo che sarebbe finita così".