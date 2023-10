Laaffronta ilnei sedicesimi di finale die perc'è una sfida nella sfida: battere i rossoblù vorrebbe direagli ottavi, tornare all'Olimpico. Il tecnico degli emiliani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match: "La vittoria di sabato, oltre i tre punti, ci ha dato continuità, in partita abbiamo fatto cose buone e meno quindi quindi abbiamo avuto anche certezze e consapevolezza di dover ancora crescere sul alcuni aspetti. La gara dobbiamo gestirla un po' meglio, questo è un dato sul quale crescere. A ogni modo sono molto felice di quello che stiamo facendo e di come stiamo crescendo".- "Siamo in una situazione di emergenza, soprattutto in difesa, dove anche Szyminski si è fermato, conto di averlo per il match contro il Lecco, ma sicuramente non partirà con noi: a oggi abbiamo due difensori centrali di ruolo, vediamo come sfruttarli senza ucciderli. Non ci sarà neppure Kabashi, ha la febbre, e qualche altra defezione. Ma sono convinto che chi giocherà farà una grande partita. Non garantisco il risultato, ma possiamo fare una partita buona: la Coppa è per noi una grande opportunità per metterci in evidenza".- "Se mi fanno anche solo sedere all'Olimpico...È una cosa personale, ma ci tengo, e il messaggio che deve passare è che faremo di tutto per provarci. Senza però sottovalutare il Lecco, non dobbiamo arrivare scarichi a quel match".- "E' un grande amico, ho condiviso con lui Champions e Mondiale, siamo amici, ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui. Mi fa sempre un po' strano vedere due giocatori che si ritrovano in panchina a fare un altro lavoro, sono molto curioso".- "Quando mi chiedono il giocatore più forte contro cui ho giocato, non dico mai Messi, perché ho giocato contro Ronaldo, il Fenomeno, e dico sempre lui. Vanno però pesate le carriera, la durata del tempo a quel livello rende probabilmente Messi il giocatore più forte della storia. L'ottavo Pallone d'Oro dovevano darlo per forza a lui".