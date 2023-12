La Reggiana piomba su Ziga Repas, trequartista dell'NK Domzale, squadra della prima divisione slovena. Il giocatore, stella della squadra e capitano, è considerato uno dei pezzi pregiati del campionato sloveno, tanto che su di lui c'è il Maribor, oltre a due club da Olanda e Belgio. A luglio, il Domzale aveva trovato l'accordo per la sua cessione al Novgorod, ma la situazione politica della Russia ha spinto l'entourage del giocatore a declinare l'offerta, in attesa di destinazioni più allettanti. Attualmente Repas è fuori rosa, dopo le difficoltà riscontrate nel raggiungimento di un accordo per il rinnovo. Ci prova la Reggiana, che ha già fatto un sondaggio.