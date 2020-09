La Reggiana del DS Cattani in questa finestra di mercato cerca un rinforzo per il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riporta tuttob gli amaranto avrebbero fatto un sondaggio per Franco Ferrari di proprietà del Napoli.



L’attaccante classe ’95 viene da alcune annate abbastanza deludenti compresa l’ultima a Livorno in prestito chiusa con soli 2 gol all’attivo in 9 presenze e la retrocessione in Lega Pro. L’italo-argentino potrebbe trovare la linfa di un tempo però in Emilia e conservare dunque la categoria.