"Eloge Koffi Yao, difensore classe ’96 di origine ivoriana, è un nuovo giocatore della Reggiana. Dopo le esperienze con le maglie di Crotone e Lugano, Yao ha trovato un accordo con il club granata fino al 30 Giugno 2022. Vestirà la maglia numero 6". Con questa nota il club emiliano ha annunciato l'arrivo dell'ex anche di Inter e Parma.



Queste le sue prime parole da giocatore granata: "Ringrazio la società per aver avuto fiducia in me e per avermi dato questa importante opportunità, nella quale darò il massimo per ripagare l’interessamento del direttore sportivo Tosi che da molto tempo mi segue e che fortemente mi ha voluto qui. Sono un difensore centrale e nella difesa a tre posso impiegare la posizione di destra e di sinistra. Ho velocità, corsa e aggressività per attaccare alto l’avversario. Non vedo l’ora di iniziare il mio percorso qui e di scendere in campo"