La Reggiana è molto vicina alla chiusura di un colpo per il reparto arretrato. Si tratta, secondo SportItalia, del difensore centrale classe ’93 Arlind Ajeti del Vejle. Il giocatore non ha trovato grande spazio nella squadra danese durante il corso della scorsa stagione, totalizzando solo 8 presenze. Punta così a rilanciarsi in un campionato familiare come il nostro.



Ajeti infatti conosce molto bene l’italia e la serie A essendo stato tra le file di Frosinone, Crotone e Torino. Proverà dunque a cercare la stessa fortuna in una piazza ambiziosa e importante come quella di Reggio.