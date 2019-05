Nicola Bellomo, fantasista della Reggina, ha espresso alla Gazzetta dello Sport il suo entusiasmo per la prossima stagione di Serie C, parlando anche del Bari, squadra in cui è cresciuto e che ritroverà da avversario in C: "Bari, ti rivedrò solo sul campo. Vivrò intensamente il mio derby, sperando che sia una sfida d’alta quota. Qualcuno della nuova società nella scorsa estate mi aveva chiesto la mia disponibilità per tornare in biancorosso, ma la Salernitana (da cui Bellomo si è trasferito alla Reggina a gennaio, ndr) non è venuta incontro. Nel 2015 tornai a Bari lasciando la Serie A, figuriamoci se non lo farei ora.



Ad ogni modo, a gennaio è arrivata a Reggio Calabria gente nuova che ha investito sul club. Ora vogliamo puntare in alto e vincere. La prossima serie C? Dipenderà tutto dalle corazzate che ci saranno ai nastri di partenza. In assoluto in questa categoria, la tecnica passa in secondo piano. A calcio si può giocare solo contro squadre che puntano alla promozione. Ci vuole gente con gli attributi."