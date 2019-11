L’attaccante Simone Corazza a Reggio Calabria sta riuscendo finalmente a mettere in mostra tutto il proprio talento trascinando la Reggina in vetta al Girone C di Serie C. Intervistato da La Libertà l’attaccante ha voluto ringraziare il Piacenza prima di parlare della sua nuova avventura: “Al Piacenza sarò sempre riconoscente. Avevo dentro una grandissima voglia di riscatto dopo due anni difficili, ora mi godo questo grande momento. - continua Corazza – A Reggio sono in paradiso, la città è bella e accogliente”.