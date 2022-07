Filippo Inzaghi è pronto ad iniziare la sua nuova avventura alla guida della Reggina. L'allenatore piacentino, partito da Milano, è sbarcato da pochi minuti all'aeroporto di Reggio Calabria, in compagnia del patron Felice Saladini. Un grande entusiasmo ha da subito caratterizzato la reazione dei tifosi amaranto, che si sono dati appuntamento in massa per salutare il successore in panchina di Roberto Stellone.



Pippo Inzaghi, che ha accettato la corte della Reggina firmando un contratto triennale, sarà presentato ufficialmente alla stampa domani pomeriggio allo stadio "Granillo".