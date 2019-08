"Por el club. Por su camiseta. Por la ciudad. Por su gente. Vamos a ganar, juntos." (German Denis)#BienvenidoTanque pic.twitter.com/fzMn9YkV2k — Reggina 1914 (@Reggina_1914) August 27, 2019

Germansi è presentato ai tifosi della, suo nuovo club. Queste le parole del Tanque, centravanti argentino che in Serie A ha indossato le maglie di Napoli, Udinese e Atalanta: "Per il club. Per la maglia. Per la città. Per la gente. Andiamo a vincere, insieme".