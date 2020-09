L’ambiziosa Reggina del Ds Taibi dopo i prestigiosi colpi Jeremy Menez e German Denis si appresta a portarne a termine un altro di grande effetto. Come riporta Sportitalia infatti i calabresi hanno chiuso la trattava per il centrocampista classe ‘86 Ricardo Faty.



Il senegalese, attualmente svincolato, veniva da un importante anno in Turchia tra le file del Ankaragücü chiuso con ben 30 presenze. Più di qualcuno però si ricorderà di Ricardo nelle file della Roma. E’ proprio con i giallorossi, infatti, che Faty fece il suo esordio in serie A nel lontano 2006.