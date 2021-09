Andrej Galabinov, attaccante della Reggina, parla ai canali ufficiali della società calabrese: "Il mio obiettivo era restare in Serie A. Senza l’infortunio l’anno scorso sarei andato in doppia cifra, ma questa è acqua passata. Sono sceso di categoria per un solo motivo. Che resta tra me, il ds e il presidente. E sono contento di essere a Reggio".