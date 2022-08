Sarà quasi certamente Hernani il prossimo rinforzo in arrivo per la Reggina di Pippi Inzaghi.



Il 28enne brasiliano sembrerebbe infatti aver accettato la proposta dei calabresi, dando il proprio benestare al trasferimento in riva allo stretto. Per chiudere l'operazione manca però ancora il via libera del Genoa, club che ne detiene il cartellino.



I rossoblù, che ad inizio preparazione avevano messo l'ex Parma fuori rosa, vorrebbero salutare il giocatore a titolo definitivo, anche per liberarsi del pesante ingaggio (oltre un milione di euro netti a stagione) percepito dallo stesso. Cifra che tuttavia la Reggina non può permettersi e che Hernani non ha intenzione di decurtarsi.



La soluzione, come spesso accade in questi casi, appare dunque quello del trasferimento del centrocampista agli amaranto in prestito con parte dell'ingaggio corrisposta dal Grifone.