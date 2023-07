Sul proprio sito ufficiale, la Reggina ha comunicato che continuerà ad andare avanti nelle varie fasi di giudizio per riottenere l'ammissione in Serie B negata dopo le pendenze non sanate su INPS e IRPEF: "Dopo la conferma della mancata ammissione da parte del Consiglio federale della FIGC, sempre nel rispetto delle Istituzioni federali e sportive, la Società Reggina 1914 comunica che porterà avanti le ragioni del Club nelle successive fasi di giudizio".