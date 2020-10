Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, fa il punto sul mercato, appena conclusosi, a strettoweb.com: "Menez? Giocatori come Menez fanno il bene del nostro calcio. A lui ho detto ‘cosa ci fai in questa categoria?’ Siamo stati bravi a portarlo dentro e speravo che potesse dare il massimo, gliel’ho detto. Merito va al Presidente e anche a mister Toscano, che in queste situazioni è molto bravo. Rimorso? Nessuno, siamo riusciti a concludere tutto ciò che ci eravamo prefissati. Il miglior colpo? Le uscite. Avevano tutti il problema dei calciatori in esubero, si dannavano. Quest’anno è stato un calciomercato diverso".