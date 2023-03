Con una nota diffusa questo pomeriggio sui propri canali ufficiali, la Reggina ha voluto smentire pubblicamente le voci che parlavano di mancati pagamenti degli stipendi ai propri dipendenti: "Riguardo le notizie relative al mancato pagamento degli emolumenti, la Reggina comunica che i propri tesserati ricevono il pagamento con regolarità e puntualitá".



La stessa nota precisa poi che la società, in merito al rientro dei debiti accumulati dalla precedente gestione, si sta muovendo in assoluta osservanza di quanto stabilito di recente dalla giustizia ordinaria: "Il Club ha svolto le sue attività in ossequio e doveroso rispetto dei provvedimenti resi dal Tribunale di Reggio Calabria".