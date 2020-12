Yohan Cabaye sembra lontano dalla Reggina.

Il centrocampista francese ex Paris Saint Germain e Newcastle pare essere uscito dal mirino del club amaranto, che già tempo fa aveva messo gli occhi sul 34enne svincolato: nelle scorse settimane il nome era tornato di moda, fino all'ultima smentita del direttore sportivo Massimo Taibi, che aveva fatto risalire l'ultimo contatto con il giocatore al mese di agosto.

Quest'oggi un nuovo aggiornamento sulla situazione, svelato dalla Gazzetta dello Sport: "Dalle voci che giungono in sede la società pare abbia mollato l'obiettivo Yohan Cabaye, 34 anni, ultima stagione col Saint Etienne, ma che non gioca una gara ufficiale dal 5 marzo".