Lunedì sera, poco prima del fischio d'inizio della sfida di campionato tra Reggina e Genoa, valida per il dodicesimo turno di Serie B, la società amaranto consegnerà un omaggio al presidente del Grifone Alberto Zangrillo.



Il numero uno rossoblù verrà celebrato dal club calabrese per il contribuito dato nei mesi scorsi nella lotta al Coronavirus in virtù della sua professione di medico.