La paura è stata tanta, le conseguenze per fortuna più lievi di quanto potessero essere.



Nella giornata di ieri il direttore generale della Reggina, Gabriele Martino, è rimasto vittima di un incidente stradale, venendo investito da un'auto. Prontamente trasportato al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove si trova tutt'ora in osservazione, al dirigente amaranto sono state riscontrate diverse contusioni multiple e la frattura del setto nasale.



A comunicarlo è stato lo stesso club calabrese attraverso una nota ufficiale nella quale si specifica anche che le condizioni di Martino "non destano preoccupazione".