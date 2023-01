E' il reparto avanzato quello su cui sembrano concentrarsi le maggiori attenzioni di mercato della Reggina.



La vice-capolista di Serie B pare infatti intenzionata a regalare a Pippo Inzaghi un nuovo bomber, in grado di mantenere con i suoi gol gli amaranto nei piani altissimi della categoria.



Il sogno si chiama Massimo Coda, capocannoniere in carica del torneo cadetto che al Genoa sta faticando non poco. Ma se è difficile che i rossoblù decidano di privarsi del centravanti campano e quasi impossibile che possano accettare di farlo cedendolo ad una diretta concorrente nella corsa promozione.



Anche per questo motivo la dirigenza calabrese guarda anche altrove. Gli obiettivi alternativi, secondo Tuttosport, sarebbe almeno tre, tutti domiciliati in B: Francesco Forte del Benevento, Roberto Inglese del Parma e Andrea La Mantia, di proprietà dell'Empoli ma attualmente in prestito alla Spal.