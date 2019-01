Reggina scatenata sul mercato di Serie C. Dopo aver annunciato il poker Bellomo-De Falco-Doumbia-Strambelli il d.s. Taibi progetta un attacco atomico: accordo fino al 2021 con Baclet (Cosenza), ora assalto a Vantaggiato (Ternana). Terzini protagonisti di giornata: Anastasio (Cosenza) si accasa al Monza, la Feralpisalò ha ufficializzato Contessa (Padova), lo svincolato Li Gotti (ex Giana) firma con il Renate, Mignanelli (Ascoli) riparte dalla Viterbese, l’onnipresente Reggina punta Procopio (Südtirol) e Parisi (Livorno) torna al Siracusa.



L’Alessandria vuole Grandolfo (Virtus Verona) per l’attacco. Fall (Fanfulla) piace all’AlbinoLeffe. La Giana pesca ancora in casa Monza: preso il difensore Origlio. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Sudtirol ha chiesto all’Udinese il portiere Perisan (era al Padova). Il regista Palma (Giana) va al Rimini. Rinforzo in mediana per la Carrarese: dal Cosenza ecco Varone. Molto attiva la Ternana che ci prova per D’Urso (Roma) e Fornasier (Pescara). Tiraferri (Castidias) torna al Rieti. Capitolo portieri: Crisanto (Roma) vicinissimo al Monopoli, mentre il Bisceglie prende Coppola (Torino). Infine colpo dell’Avellino, che porta in Serie D l’attaccante Alfageme (Casertana).