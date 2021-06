La Reggina è soddisfatta del rendimento di Orji Okwonkwo in questi ultimi sei mesi e per questo sarebbe al lavoro per trattenerlo ancora in rosa. L'attaccante classe '98 era arrivato lo scorso gennaio in prestito dal Bologna e, secondo quanto riporta Tuttosport, la dirigenza calabrese vorrebbe per questo rinnovare il prestito del giocatore per un'altra stagione.