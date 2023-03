Non è certo una situazione serena quella che in queste settimane si sta vivendo in casa Reggina. Alla possibile penalizzazione in classifica, in seguito al mancato pagamento dei contributi Irpef imposto al club dal tribunale penale di Reggio Calabria, si sommano le dichiarazione dell'attaccante paraguaiano Federico Santander, oggi in prestito al Guaranì ma ancora di proprietà del club calabrese: "Ci sono alcuni pagamenti dovuti non solo a me, ma anche ad altri ex compagni di squadra e parliamo di cifre importanti - ha rivelato l'ex Bologna a Sportitalia - Non conosco i dettagli della situazione e non voglio entrare in polemica. Ho un contratto con loro, dovrei tornare, ma vedremo a fine anno di trovare la migliore soluzione".



Un'intervista a cui è seguita la pronta replica della società calabrese: “Come comunicato dagli esiti della chiusura indagini sul Caso Reggina, alcuni ex tesserati amaranto, tra cui Santander, non hanno percepito parte dell’emolumento di gennaio proprio perché il pagamento di quella parte di stipendio per i tesserati ceduti a gennaio è stata giudicata dal Tribunale, che gestisce i conti della Reggina, non essenziale per la continuità aziendale del club”.