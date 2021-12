La quarta sconfitta consecutiva in campionato ha fatto scattare l'allarme in casa Reggina. La dirigenza amaranto valuta con attenzione la posizione del tecnico Alfredo Aglietti, finito sul banco degli imputati. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il tecnico toscano dovrà velocemente invertire la tendenza, altrimenti si inizieranno a valutare altri profili al suo posto.