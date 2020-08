Pazza idea Hernanes, dopo Jérémy Menez e Kyle Lafferty, la Reggina sogna un altro grande colpo per la prossima Serie B. A confermare l'interesse è stato lo stesso presidente del club calabrese Luca Gallo: "Abbiamo lavorato per prendere Hernanes. Per il momento la situazione si è bloccata, ma il mercato è lungo e chissà...", le sue parole a gianlucadimarzio.com.