Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, parla a Reggionelpallone.it, facendo il punto sul prossimo mercato, che vedrà il club calabrese in Serie B: "​Siamo ai dettagli e anche per Rivas stiamo parlando e c’è molta fiducia per il rinnovo del prestito visto che anche il giocatore è contento di restare. Attacco? Di Asencio ne ho parlato con Raiola, ma la concorrenza è molta e non è detto che il Genoa decida di cederlo, potrebbe anche mantenerlo in rosa. Charpentier è un’altra opzione, ma anche in questo caso bisogna vedere cosa succederà. Dicono che sia molto vicino al Genoa che poi che lo potrebbe girare in prestito. Sia con Missiroli sia con Barillà ci sono stati dei contatti, mesi fa per il primo e più recentemente per il secondo. Arrivare al primo è impossibile, mentre il secondo è veramente difficilissimo. Asse col Monopoli? Donnarumma ci interessa molto, anche la scorsa estate abbiamo provato a prenderlo. Se ne potrebbe riparlare dopo che il Monopoli avrà giocato i play off, ma oltre a quello di Donnarumma per la fascia sinistra ho altri 2-3 nomi.".