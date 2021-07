Quale futuro per Folorunsho? Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, ne parla a CalcioNapoli24: “Forse uno dei migliori giocatori dello scorso campionato di Serie B, è stato bravo a capire cosa voleva il tecnico ed è un ragazzo che apprende molto: può giocare interno di centrocampo, ma anche sottopunta perchè vede la porta. Ha struttura fisica, per me in Serie A ci può giocare ma magari non subito quest’anno. Riprenderlo? Ho parlato col procuratore e col ragazzo, è ambito da tutta la Serie B ma lui a Reggio Calabria si è trovato bene. Se il Napoli decidesse di cederlo, noi saremmo pronti a riprenderlo. Io sarei felice se arrivasse da noi, ma forse qualche club in Serie A potrebbe richiederlo”.