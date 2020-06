Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, parla della possibilità di ingaggiare Jeremy Menez per la prossima stagione, con i calabresi che saranno in B. Queste le sue parole a Tuttosport: "Il nostro sogno è lui. Se dovesse venire a Reggio Calabria faremmo davvero un grandissimo colpo. Ci sto lavorando ma a dire la verità non è semplice. Il mercato si evolve in negativo e in positivo giorno per giorno. Posso dire comunque che in queste settimane ho già trattato una quarantina di giocatori".