Massimo Taibi, ds della Reggina, parla alla Gazzetta del Sud del futuro di Jeremy Menez: "Menez è un calciatore della Reggina e credo che possa essere l'arma in più in questo campionato, le sue qualità tecniche non si discutono. Poi certo, tutto può accadere e nulla si può escludere, il calciomercato è imprevedibile".