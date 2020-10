Ultime ore di mercato allo Sheraton di Milano, l'hotel dove si stanno ultimando le trattative in attesa del gong finale previsto per le ore 20. Tra i corridoi dell'hotel si aggira un sorridente Massimo Taibi, ds della Reggina che in questa sessione ha portato a termine operazioni importanti: "Menez l'ho visto l'anno scorso quando lo seguivo e a Parigi, ho pensato che fosse andato lì perché voleva quasi smettere, c'ho parlato, l'ho motivato e ho visto che aveva voglia. Ci abbiamo creduto e ora sta facendo bene. Lui non ne ha mai fatto una questione economica, voleva un progetto serio e appena ha capito che il nostro lo è ci ha messo poco ad accettarlo. Lafferty si sta inserendo bene ed è un giocatore molto forte, ma se corresse meno sarebbe meglio perché potrebbe essere più lucido in zona gol".



OBIETTIVO - "Obiettivo promozione? Vogliamo dare fastidio a quelle 7/8 squadre che hanno qualcosa più e poi tireremo le somme. Con il presidente Gallo a gennaio di due anni fa avevamo l'obiettivo era fare un campionato importante e in sei mesi siamo arrivati ai playoff, l'anno dopo era quello in cui volevamo salire come outsider e ce l'abbiamo fatta. Per ora, quindi, stiamo portando avanti gli obiettivi che ci eravamo prefissati".