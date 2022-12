La notizia circolava già da diversi giorni, anticipata tra gli altri da Pippo Inzaghi in una recente intervista. Ora a certificarla ci sono anche i crismi dell'ufficialità: il prossimo 22 dicembre la Reggina ospiterà al Granillo l'Inter in un test amichevole prezioso per entrambe le formazioni.



Una sfida che sarà anche un derby in famiglia tra i due fratelli Inzaghi: Simone, allenatore dei nerazzurri, e Pippo, tecnico degli amaranto.



Il fischio d'inizio della gara che manca dal lontano marzo 2009 è fissato per le ore 18.