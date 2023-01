Giusto il tempo di salutare la Sampdoria, difendendone i pali nella gara di Coppa Italia di ieri contro la Fiorentina, che per Nikita Contini è giunto il tempo di vestire una nuova maglia.



Con un comunicato diffuso oggi, la Reggina ha infatti ufficializzato l'ingaggio del 26enne portiere italo-ucraino. Contini, il cui cartellino è di proprietà del Napoli, arriverà in riva allo Stretto in prestito fino al termine della stagione in corso. A fargli spazio sarà Nicola Ravaglia, a sua volta pronto a far rientro alla casa madre Bologna.



Questa la nota diffusa dal club amaranto: “La Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del portiere Nikita Contini, proveniente dalla Società Sportiva Calcio Napoli”.