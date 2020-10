Alessandro Plizzari è positivo al Covid-19 https://t.co/h5RjN25mCw — Reggina 1914 (@Reggina_1914) October 9, 2020

E'il secondo giocatore dell'Italia Under 21 positivo al coronavirus (l'altrodel). Lo conferma lasul proprio sito:La Reggina 1914, informata dalla FIGC, comunica che il calciatore Alessandro Plizzari è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore, asintomatico, si trova attualmente in Islanda con la Nazionale Under 21 e presto sarà trasferito in totale sicurezza in una struttura in Italia.