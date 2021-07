In serie B la Reggina ha ingaggiato il centrocampista finlandese Perparim Hetemaj (classe 1986 ex Brescia e Chievo), che ha firmato un contratto annuale fino al 30 giugno 2022 dopo essersi svincolato a parametro zero dal Benevento.

In uscita il difensore Gabriele Rolando passa al Catanzaro.