La Reggina e il presidente Luca Gallo comunicano l’acquisto a titolo definitivo di Urban Zibert, 26 anni. Da oggi il cartellino del centrocampista è al 100% di proprietà della società amaranto. Prestito in soffitta: il centrocampista, già in forza alla Reggina dall’inizio dell’anno, lascia la Juve Stabia. Zibert ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno del 2021.



Un premio meritato dopo l’ottima prima parte di stagione giocata dalle parti del Granillo: con 21 gettoni messi da parte, lo sloveno rappresenta un colpo per l’immediato ma anche per il futuro.