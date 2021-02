È Giuseppe Mangiarano il nuovo dg della Reggina, in sostituzione del dimissionario Antonio Tempestilli. L'ex Milan verrà presentato ufficialmente nel pomeriggio di oggi, come ha fatto sapere la stessa società: "La Reggina – si legge in una nota – comunica che venerdì 19 gennaio ore 17, alla presenza del presidente Luca Gallo, si terrà la conferenza stampa di presentazione del direttore generale Dott. Giuseppe Mangiarano".