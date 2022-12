C'è un nuovo ingresso nella dirigenza della Reggina e riguarda il settore sempre più strategico della comunicazione,



Come annunciato ufficialmente da club calabrese pochi minuti fa, il nuovo direttore generale della comunicazione sarà Giuseppe Sapienza. Un profilo di altissimo valore dati i trascorsi analoghi vantati con Inter, Milan e Genoa. Terminata la sua esperienza in Liguria, inoltre, il nuovo capo della comunicazione amaranto aveva iniziato una collaborazione con il Barcellona.



Alla Reggina Sapienza rincontrerà quel Pippo Inzaghi oggi tecnico dei calabresi ma per anni suo compagno di avventura in rossonero.