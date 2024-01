Regione Lazio, gov. Rocca: 'Orgogliosi di avere tre squadre. Lazio, Frosinone e Roma, in quest'ordine'

“La Regione Lazio presenta delle bellezze uniche, questa competizione avrà grande visibilità e noi abbiamo colto l’occasione. Una volta Riad ci ha portato bene, quindi anche questo è importante. Il calcio ha un’immagine forte nel mondo e la Regione ha l’orgoglio di avere tre squadre in Serie A, vado in ordine di data di nascita: Lazio, Frosinone e Roma”. Queste sono state le dichiarazioni del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, nel corso della conferenza stampa di presentazione della partnership tra Regione Lazio e S.S. Lazio, siglata in occasione della Supercoppa italiana.



SUPERCOPPA - “Se e quando Roma e Frosinone andranno a giocare la Supercoppa il nostro impegno non sarà da meno. Avere la maglia con scritto visitlazio.com è sicuramente importante ed era un’occasione che non potevamo farci sfuggire”.