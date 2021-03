I nuovi colori delle regioni: la Lombardia è in arancione scuro (la decisione della Regione presieduta da Attilio da Fontana era già stata comunicata ieri), Lazio e Liguria rimangono in giallo, la Campania entra in zona rossa. Le ordinanze che il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà oggi, in serata, entrano in vigore lunedì 8 marzo ma per chi ha già emesso il provvedimento non cambia nulla. Come ricorda Corriere.it, la Lombardia rimane in fascia arancione scuro, il Piemonte va in arancione, Liguria e Lazio sono gialle, la Campania entra in rosso. È questa la decisione della cabina di regia sulla base dei dati del monitoraggio settimanale. In serata il ministro della salute Roberto Speranza firmerà le ordinanze che entrano in vigore lunedì 8 marzo.